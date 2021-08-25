شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن مشاركة فيلم "ريتسا" بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عرض فيلمه الجديد "ريتسا" فى الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ43، والمقرر انطلاقها مطلع ديسمبر المقبل.

وكتب الفيشاوى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "من استوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا، والخبر السعيد إن الفيلم هيشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2021".



أحمد الفيشاوى



الفيشاوى

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

وقال أحمد الفيشاوى عن تعاونه مع محمود حميدة "إحنا أصدقاء داخلين فى 20 سنة وصداقة قوية ودايمًا نتقابل ونتكلم في التليفون وأنا بعتبره صديقى الصدوق، وبتشرف أنى بشتغل معاه وأنا بتعلم منه جدًا في حياتى وفى التمثيل كمان"، وأضاف محمود حميدة: "أحمد الفيشاوى بعتبره ابن ليا ودايما فى تفاهم بينا، وهو اتعرف على كل أصحاب والده، ولكن أنا أقرب أب له، وبتعامل معاه في التمثيل على أنه زميل لأن ممثل كبير جدًا".