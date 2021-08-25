شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" غدا فى التجمع الخامس برعاية تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" للنجم الكبير يحيي الفخرانى غدا الخميس، على أحد مسارح التجمع الخامس برعاية شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى على المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" عن رائعة بيرم التونسى، والموسيقار أحمد صدقى "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدى الهوارى بمعالجة جديدة، وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولتها النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبى وكارمن سليمان وشريف الدسوقى، ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلى.

مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى"، تدور فى أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم إنها يغلب عليها الطابع الكوميدى الغنائى إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.