كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية ” نيكول سابا ” الذكرى السنوية الأولى لوفاة مدير أعمالها ” وائل المصري ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام . فنشرت نيكول سابا صورة تجمعها بوائل المصري وكتبت في تعليقها عليها معربة عن اشتياقها له : ” وحشتني جداً جداً ومفتقدالك اوي اوي ” . وتابعت : ” سنة عدّت كإنوّ امبارح .. أكيد انت في مكان أحسن بكتير وأريح من يلّي احنا عايشين فيه .. صلّيلي من عندك .. وائل المصري الله يرحمك يا حبيبي ” .

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا : ” انت في مكان أحسن بكتير .. صليلي من عندك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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