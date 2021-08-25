كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:45 مساءً - هنأ الفنان ” حسن الرداد ” شقيقته ” نيبال الرداد ” بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخامس والعشرين من أغسطس .
فنشر حسن الرداد صورة تجمعه بشقيقته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” نيبال الرداد أختي وبنتي ونور عيني ” .
وتابع : ” كل سنة وانتى طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتى .. ربنا يخليكى ليا ويحققلك كل اللى بتتمنيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لها .. حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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