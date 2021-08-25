في أحدث ظهور لها .. حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:45 مساءً - هنأ الفنان ” حسن الرداد ” شقيقته ” نيبال الرداد ” بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخامس والعشرين من أغسطس .

فنشر حسن الرداد صورة تجمعه بشقيقته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليها : ” نيبال الرداد أختي وبنتي ونور عيني ” .

وتابع : ” كل سنة وانتى طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتى .. ربنا يخليكى ليا ويحققلك كل اللى بتتمنيه ” .