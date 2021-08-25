تطورات الحالة الصحية للفنانة ” منة فضالي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:45 مساءً - أعلنت الفنانة ” منة فضالي ” عن خضوعها لعملية جراحية يوم أمس الثلاثاء دون الكشف عن طبيعة العملية في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت صورة ليدها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات وكتبت في تعليقها عليها : ” عملية خفيفة .. ادعولي ” .

وكشفت منة فضالي منذ قليل عن خروجها من المستشفى مطمئنة متابعيها على وضعها الصحي وموجهة الشكر لكل من سأل عنها ولطبيبها .. كما أكدت على أن العملية التي خضعت لها ليست عملية تجميل كما تداول البعض .

فكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” الحمد لله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل اقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول ” .

وتابعت الفنانة منة فضالي : ” شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا على راسي ألف شكر .. شكرا صديقي الدكتور محمود السيد ” .