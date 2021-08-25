راغب علامة يحصل على الجنسية الإماراتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر برنامج ET بالعربي أن النجم اللبناني راغب علامة قد حصل على الجنسية الإماراتية منذ مدة قليلة.

وكان راغب من أوائل الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومؤخراً قدم راغب اغنية “يا شعب زايد” أهداها للإمارات.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان راغب علامة قد أطلق قبل مدة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وحققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً كبيرين وأرقام مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

وكان راغب قد دخل قائمة النجوم الذين حضروا في الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان المبارك الفائت من خلال أغنية جديدة طرحها في الإعلان بعنوان “حكايات أغلى الناس” وهي من تأليف أمير طعيمة و ألحان عمرو مصطفى وحققت الأغنية تفاعلاً كبيراً من الجمهور ووصلت للترند.