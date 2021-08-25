كريم فهمي وزوجته يستمتعان بإجازتهما الصيفية في المالديف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره، عبر “السوشيال ميديا”، مجموعة صور رومانسية، جمعته بزوجته دانيا البناوي، خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بجزر المالديف.

ونشر فهمي وزوجته الصور، عبر صفحتيهما على “إنستغرام”، وهما يمرحان ويضحكان سوياً، لتلقى إعجاب الجمهور عبر “السوشيال ميديا”، خاصة زوجة كريم فهمي، التي أطلت بفستان “أوف وايت” مفتوح، وتسريحة شعر بسيطة.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات متمنية لهما المزيد من الحب والسعادة، خاصة أن كريم فهمي دائماً يصرح في جميع لقاءاته بأنه يحب زوجته بشدة.

ومؤخراً، رد الفنان المصري على اتهام أحد متابعيه في “تويتر”، باقتباس فكرة فيلمه الجديد “ديدو” من فيلم أميركي، وطالبه بالاعتراف بأن الفيلم اقتباس وليس تأليفاً.

وطالب فهمي صاحب التعليق بعدم الحكم على الفيلم إلا بعد مشاهدته كاملاً، مؤكداً أن إعلان الفيلم الذي لا يتعدى سوى دقائق قليلة، غير كافٍ للحكم على الفكرة الكاملة.

وسبق أن أعلن كريم فهمي عن غنائه لأول مرة في فيلمه “ديدو”، حيث نشر فهمي صورة ساخرة في “إنستغرام”، أثناء وجوده داخل الاستديو في كواليس تسجيل أغنيته الجديدة بالفيلم، وأرفق معها صورة للفنان صفا الجميل، وهو يغني أيضاً، وقال لجمهوره: “أنا هغني”.

ويشارك كريم فهمي في بطولة فيلم “ديدو”، إلى جانب عدد من الفنانين، بينهم: حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، وحمادة هلال، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو مغامرة حول فكرة عقلة الإصبع، الذي يجسد دوره كريم فهمي.