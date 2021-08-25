هند البلوشي تكشف عن اسم مسلسلها الجديد.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، عن مسلسلها الجديد الذي تقوم بتصويره حالياً، موضحة أن العمل يحمل اسم “عندما لا ينفع الندم”.

ونشرت البلوشي صورة لها من كواليس تصوير المسلسل، من خلال حسابها على “إنستغرام”، مطالبة الجمهور بأن ينتظرها في عملها الجديد.

وكتبت البلوشي، قائلة: “انتظروني في جديدي عندما لا ينفع الندم.. تأليف فايز العامر.. ومن إخراج المتميز نعمان حسين”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي حصدت آلاف الإعجابات، وسط تعليقات أبدى فيها المتابعون حماسهم للعمل الجديد، مؤكدين انتظارهم لتحديد موعد عرضه.

ومؤخراً، أطلَّت هند البلوشي على جمهورها من دون استخدام فلتر، فيما دعت لشقيقها الإعلامي حسين البلوشي بالشفاء؛ إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وقررت البلوشي عمل “ماسك” لبشرتها، كي تُثبت لمتابعيها مدى جمال ونضارة بشرتها، فصوَّرت نفسها من دون استخدام فلتر عبر “سناب شات”.

وفي السياق، وجّهت الفنانة الكويتية رسالة لشقيقها، بمنشورٍ عبر حسابها في “سناب شات”، وعلَّقت قائلةً: “ربي أنت تراه وأنا لا أراه، اللهم بارك لي في خطاه، واجعل التوفيق دربه، والقرآن ربيع قلبه”.

وأضافت البلوشي: “وابعد عنه شر ما في الأرض، وما على الأرض، ربي إنه حبيب روحي، أدخل السعادة في قلبه، ربي أدخل السعادة في قلبه، وقرّ عيني بعودته سالماً غانماً، حبيبي أخوي، وسندي وظهري، إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة”.