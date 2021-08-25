درة تنافس بمسلسل “زي القمر” في جزئه الثاني.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة التونسية درة عن بدء عرض مسلسلها الجديد “زي القمر”، في موسمه الثاني، موضحة من خلال مشاركتها تتر المسلسل، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، أنه تم تحديد السبت المقبل موعداً لبدء عرضه.

وأضافت درة أنه سيجري عرض المسلسل على شاشة “سي بي سي”، وذلك بدءاً من يوم 28 أغسطس الجاري، وسط حديث الجمهور عن حماسهم لمشاهدة العمل في جزئه الثاني، والذي سيعرض في شكل حكايات، لاسيما أن الموسم الأول حقق نجاحاً كبيراً.

من جانبها، طرحت قناة “CBC” الإعلان الدعائي للموسم الجديد من مسلسل “زي القمر”، موضحة أنه من المقرر عرضه بدءاً من السبت المقبل، 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الثاني بحكاية “غالية”، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وفرح يوسف.

يذكر أن المسلسل مكوّن من مجموعة من الحكايات، عُرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، هي: “حتة مني” بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل، وإخراج حسام علي. وحملت الحكاية الثانية اسم “مش هنفرح بيكي”، وهي من بطولة جومانا مراد وعباس أبوالحسن، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، أما الحكاية الثالثة، فهي “ست الهوانم”، من بطولة ليلى علوي، ومجدي كامل، وإخراج طارق رفعت.