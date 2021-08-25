كانييه ويست يرفع دعوى رسمية لتغيير اسمه إلى “YE”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع مغني الراب الأميركي، كانييه ويست، دعوى قضائية في محكمة لوس أنجلوس العليا، يوم الثلاثاء، وطالب بشكل رسمي بتغيير اسمه إلى “Ye”، وهو اللقب الذي كان يعتمده منذ سنوات، وعندما أطلق خط الأحذية الخاص به، أطلق عليه اسم Yeezy؛ لأنه يتكون من اسمه، ولقبه المفضل.

ونشرت صحيفة “فوكس نيوز” الأميركية أن المغني الشهير، البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يخوض الآن فترة انفصال رسمي عن زوجته ووالدة أبنائه كيم كاردشيان، يرغب في تغيير اسمه رسمياً في الوثائق الحكومية، لكن لم تشتمل الدعوى القضائية على رغبته في تغيير اسمه الأوسط أو لقبه الأخير، لكن يدور الأمر كله حول تغيير اسم كانييه إلى “YE”.

ووفقاً للصحيفة، فإن تاريخ رفع الدعوى كان في الـ11 من شهر أغسطس الجاري، لكن لم تدخل الوثيقة حيز التنفيذ في المحاكم سوى أمس، والآن الدعوى بانتظار موافقة أو رفض القاضي.

الجدير ذكره أنه في عام 2018، غرد ويست قائلاً أنا رسمياً كانييه ويست، لكن أنا اسمي “YE”. وبرر حينها ويست بأنه يحب هذا الأسم، لأنه مذكور بكثرة في الكتاب المقدس.

يأتي قرار رفع ويست دعوى رسمية لتغيير اسمه، متزامناً مع انتظار معجبيه طرح ألبومه الجديد “Donda”، المقرر إطلاقه هذا الشهر، بعد عدة حفلات ترويجية قام بها مغني الراب، وهذا الألبوم أُطلق عليه هذا الاسم، تيمناً باسم والدته الراحلة.