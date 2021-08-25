"جيمس بوند" يواجه كورونا في صالات العرض السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مقتطف طويل من فيلم "جيمس بوند" الجديد، عرض، الثلاثاء، في مهرجان "سينماكون" في لاس فيجاس حماس متخصصي القطاع الذين يبحثون عن وصفات لإحياء السينما ودور العرض التي تضررت بشدة من وباء كورونا.

ويظهر المقطع، الذي تبلغ مدته 9 دقائق، من فيلم "نو تايم تو داي"، وهو آخر فيلم يؤدي فيه دانيال كريج شخصية العميل السري، جيمس بوند، وهو يستعيد وعيه بعد انفجار في قرية إيطالية خلابة، قبل الانطلاق في سلسلة من مطاردات السيارات والدراجات النارية.



وتستأنف القصة بعد فيلم "سبيكتر" الذي صدر نهاية عام 2015، ويلقي بظلال من الشك على إخلاص حبيبة بوند، مادلين سوان، التي أدت دورها ليا سيدو.

وواجه الفيلم الـ25 من سلسلة "جيمس بوند" تأخيرات متكررة بسبب الوباء، وسيبدأ عرضه في لندن في 28 سبتمبر/أيلول، وسيؤدي دورا حاسما في إعادة المشاهدين إلى دور السينما.

وقال مدير استوديوهات "إم جي إم"، مايكل دي لوكا: "نحن نعلم أن الانتظار طال، لكن كان من المهم بالنسبة إلينا أن نطلق هذا الفيلم في وقت يستطيع محبو هذه السلسلة رؤية جيمس بوند بالطريقة التي يجب أن يكون عليها: على الشاشة الكبيرة".

ولم يتطرّق إلى عملية استحواذ "أمازون" لاستوديوهات "إم جي إم".

وأكد منتجا "جيمس بوند" الرئيسيان، باربرا بروكولي، ومايكل ج. ويلسون، أن الأفلام المقبلة من السلسة سيستكمل عرضها في دور السينما.