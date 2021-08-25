أعضاء "رولينغ ستونز" يقدمون تحية وداعية لعازف الدرامز في الفرقة تشارلي واتس

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لندن: قدّم الأعضاء الثلاثة المتبقون في فرقة "رولينغ ستونز" الأربعاء تحية وداعية لتشارلي واتس عازف الدارمز في فرقة الروك الأسطورية والذي توفي الثلاثاء عن 80 عاما.

وأعلن وكيل أعمال تشارلي واتس الثلاثاء وفاته ما دفع العديد من نجوم الموسيقى حول العالم إلى إرسال رسائل تعزية، لكن أعضاء الفرقة التزموا الصمت في البداية.

ونشر عازف الغيتار في الفرقة روني وود (74 عاما) صورة له ولتشارلي واتس على تويتر الأربعاء يعبر فيها عن حبه للموسيقي ومشيرا إلى أن برجه الجوزاء مثله. وأضاف "سأفتقدك كثيرا. أنت الأفضل".



ونشر رئيس الفرقة ميك جاغر (78 عاما) صورة لتشارلي واتس وهو يجلس أمام طبوله مبتسما.

فيما نشر كيث ريتشاردز (77 عاما) صورة للآلة الموسيقية على خشبة مسرح مع لافتة كتب عليها "مغلق".

وقدم النجمان البريطانيان إلتون جون وبول مكارتني أيضا تحية وداعية لعازف الدرامز، فيما قال عضو فرقة البيتلز السابق في مقطع فيديو إن وفاته ستكون "ضربة قاسية" لرولينغ ستونز لأن "تشارلي كان صخرة وعازف دامز عظيما".

وكان تشارلي واتس أعلن أخيرا أنه لن يشارك مع رولينغ ستونز في جولتها في الولايات المتحدة المقررة الشهر المقبل بعد خضوعه لعملية.

وأعلن الثلاثاء وكيل أعماله برنارد دوكرتي أن الموسيقي فارق الحياة "بسلام في مستشفى في لندن محاطا بعائلته".

وكان عازف الدرامز الذي احتفل بعيده الثمانين في يونيو، عضوا في فرقة رولينغ ستونز منذ العام 1963.