شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بذكرى ميلاد والده:" شكرا لك على تمهيد الطريق لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك بطل المصارعة الحرة بالاحتفال بذكرى ميلاد والده روكي جونسون الذى ولد في 24 أغسطس 1944 وتوفى في 15 يناير 2020.

نشر "ذا روك" عبر حسابة على انستجرام، صورة لوالدة أثناء تحقيقه بطولة فريق زوجى في المصارعة الحرة، وعلق على الصورة:"عيد ميلاد سعيد لرجلى روكى جونسون، كان ليبلغ 77 عاما اليوم، شكرا لك على تمهيد الطريق الذى أمشى فيه، شكرا على الدروس المكتسبة".



روكي جونسون

في سياق اخر، حرص دواين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو جديد من داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يخوض بعض التدريبات، ليشير بشكل غير مباشر إلى استعداداته من جديد بعد فترة تراخي عاشها خلال الفترة الأخيرة.

وفى لقاء حصرى سابق على قناة cbc، حل أبطال فيلم Jungle Cruise، النجم العالمى دواين جونسون "ذا روك"، والنجمة العالمية إميلى بلانت، ضيفين على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق،

وتحدث ذا روك وإميلي بلانت، خلال لقاء عبر الإنترنت، عن تفاصيل وكواليس تصوير الفيلم، وأسباب تأجيل طرحه لنحو عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضي 2020.