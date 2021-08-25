شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنشر صورة لوالدتها في ذكرى وفاتها: "وحشتينى ياماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ليلى علوي، على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل والدتها نيفين علوى، والتي تحل اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صوره لوالدتها وعلقت عليها:" وحشتينى ياماما".

ورحلت نيفين علوى والدة الفنانة الكبيرة ليلى علوى ظهر يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2017 بعد صراع مع المرض.



والده ليلى علوى

وكان الوضع الصحى لوالدة ليلى علوى تدهور بشكل كبير بسبب معاناتها من ضعف فى عضلة القلب، وهو ما أدى إلى تدهور فى بعض وظائف الجسم، ودفعها لدخول غرفة العناية المركزة، حتى وفاتها.

وسبق ان تحدثت الفنانة ليلى علوى عن اللحظات الصعبة فى حياتها خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلى"، واسترجعت وقت وفاة أبيها والتى تزامنت مع تصويرها فيلم المصير في سوريا، وموقف نبيل لا يمكن أن تنساه للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وقالت ليلى علوى، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى يذاع على فضائية CBC: "فى 16 سبتمبر 96 توفى أبى، كنت بصور المصير فى حمص، خلصت تصوير وطلعت أنام، صحونى الساعة 7 عشان يبلغونى، يوسف شاهين وقف التصوير، وحجز لى طيارة الساعة 10 صباحا، ورحت دفنت أبويا ورجعت الصبح تانى يوم على التصوير".

وأضافت ليلى علوى: "حياتى لحد سنة 97 مكنتش ملكى، كانت ملك الشغل، عمى مات وأنا فى مهرجان كان 97 بفرنسا ومن وقتها فكرت فى الموت وجالى اكتئاب، وبدأت أوزن الأمور شوية بين الشغل وحياتى الشخصية، حتى مع وجود ابنى خالد حياتى بقت ملكه، لذلك عايزة أقول أصعب حاجة فى الحياة تربية الأولاد لذلك تحية لكل أم لديها أولاد".