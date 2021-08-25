شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لم نستدع سمية الخشاب للتحقيق ولا شكاوى بحقها أمام النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إنه لا صحة لما تردد عن قيام النقابة بالتحقيق مع الفنانة سمية الخشاب، بسبب صورها الأخيرة التي نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن النقابة لم ترد إليها أي شكوى بحق سمية الخشاب ولم تجد ما يدعو إلى استدعائها للتحقيق في أي واقعة.

في السياق ذاته قالت النجمة سمية الخشاب في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن نقابة الممثلين لم تفتح تحقيق معها مثلما أثيرمؤخرا علي خلفية نشرصورة قديمة لها تم تأوليها وربطها بزواج المطرب أحمد سعد.

وأشارت سمية إلى أن الدكتور أشرف زكي نقيب محترم ولا يلتفت للتفاهات، كما أن الصورة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالفنان أحمد سعد والذي تتمني له كل خير والتوفيق في حياته.

وطالبت سمية الخشاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتوخي الحذر وعدم تداول أخبار غير صحيحة، أو نشر صور مفبركة تثير الفتن وتفتعل مشاكل ليس لها أساس من الصحة.