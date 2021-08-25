شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يحذف أغنية محمد الشرنوبى "إيه اللذاذة دى" بسبب سارة الطباخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذف موقع يوتيوب أغنية "إيه اللذاذة دى"، للمطرب محمد الشرنوبى بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة سارة الطباخ لإدارة يوتيوب وارسال العقد المبرم بينها وبين الشرنوبى، وهو ماترتب عليه حذف الأغنية.

وطرح المطرب محمد الشرنوبي أغنية "إيه اللذاذة دي" من ألحانه عبر "يوتيوب"، أمس الثلاثاء من كلمات محمد يسرى، توزيع وميكس وماسترجلال حمداوى، فى ثانى تعاون بين يسرى وشرنوبى بعد أغنية "نستنى قوام".

كانت هناك العديد من الخلافات التى نشبت بين الشرنوبى وسارة الطباخ والتى دخلت عامها الثالث، بسبب إخلال الشرنوبى ببنود تعاقده مع الشركة المنتجة التى تملكها سارة الطباخ.

من ناحية أخرى يشارك محمد الشرنوبى فى مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي""، بطولة النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان، وتدور الأحداث فى أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنسانى في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.