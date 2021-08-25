تعرف على أعضاء لجنة تحكيم نصوص مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولى للمنودراما الدكتورأسامة رؤوف عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة نصوص المونودراما بالدورة الرابعة والتى من المفترض أن تقام فى الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وهم الناقد إبراهيم الحسيني والناقد أحمد خميس والمخرج التونسي وليد دغسنى.



أعضاء لجنة تحكيم نصوص مهرجان أيام القاهره (1)

وقد تقدم للمشاركة فى المسابقة هذا العام 32 نص مسرحى من مختلف الدول العربية وتعكف لجنة التحكيم حاليا على مراجعة النصوص وإعلان النتائج النهائية من المسابقة, ويشار إلى أن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يختار كل عام أفضل 3 نصوص ويمنح الفائزين شهادات تكريم .

و يذكر أن الدورة السابقة كانت تحمل اسم النجم القدير صلاح السعدنى ، كما كرم المهرجان فيها الفنان القدير محيى إسماعيل، وحلت روسيا ضيف شرف المهرجان وأقيمت في فبراير 2020 وقد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة .

الجدير بالذكر أن المونودراما فن من الفنون الدرامية وهو من أشكال المسرح التجريبي التي تطورت وأتسعت رقعتها خلال القرن العشرين والقائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار , يتم تعريف المونودراما على أنها " خطبة أو مشهد مطول يتحدث خلاله شخص واحد، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد ، وهو المسؤول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنباً إلى جنب عناصر المسرحية الأخرى، وفي بعض الأحيان يستعمل تعبير رديف هو عرض الشخص الواحد One Man Show، أو الـ solo play عند الألمان. والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوج Monologue كما تشرحه الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica وهو " حديث مطول لشخصية مسرحية.