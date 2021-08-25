غدًا.. افتتاح "ياما في الجراب يا حاوي" على مسرح كايرو شو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق غدًا الخميس ٢٦ أغسطس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "ماركيي"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى الأسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم: إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع.