أنغام تروج لحفلها على مسرح المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة أنغام لحفلها المقبل، الذي تحييه على مسرح المنارة، يوم الجمعة 27 أغسطس الجاري في منطقة التجمع الخامس.

ونشرت أنغام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"مستنياكم يوم الجمعة 27 أغسطس حفلة مسرح المنارة".

طرحت الفنانة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة "ونفضل نرقص" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.