أمينة مغربي تغيب عن العرض الخاص لـ"200 جنيه" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الثلاثاء 24 أغسطس العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" في سينما داندي مول، بحضور صناع العمل، وبينهم "أحمد السعدني، إسعاد يونس، ليلى علوي، نرمين زعزع، خالد الصاوي، ملك قورة، أحمد رزق، هاني رمزي، دينا فؤاد، مي سليم".

وغابت الفنانة أمينة مغربي عن العرض الخاص لفيلم ٢٠٠ جنيه بسبب تواجدها بالمغرب بعد وفاة والدها الأسبوع الماضي.

وتجسد أمينة مغربي بالفيلم دور زوجة الفنان أحمد السقا. "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم إسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، ومي سليم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

كما غابت أيضا أمينة مغربي عن المشاركة في العرض الخاص للفيلم السعودي "الشبح" والذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد شعيب.