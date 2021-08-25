بعد صورتها المثيرة للجدل.. سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقق معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن حقيقة التحقيق معها بسبب صورتها الأخيرة المثيرة للجدل، عقب عقد قران الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وكتبت "الخشاب" منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الإلكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة، وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي".

ونفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد عن أن الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها بعد عقد قران الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء، تعتبر تعليقًا منها على عقد قران زوجها السابق.

ونشرت الخشاب صورة لها بـ"التايجر" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح، آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه".

وفي التعليقات على الصورة؛ علّق لها متابع بالصورة المثيرة وكتب: "بعد إذنك يا فنانة عايز أعرف الحركة دي معناها إيه علشان مش عارف أستوعبها، وخايف اللي في دماغي يطلع صح وبعد كده نبقى نصفي النية براحتنا".

وردت سمية قائلة: "مكتوب عليها Love you all، وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب، وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها، محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده؟ أنا مش مسؤولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل إسكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وظيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه وتلم ترافيك، أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسؤولة عن أي نوايا أخرى.. شكرا".