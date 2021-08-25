فيديو| طرح الإعلان الرسمي لحدوتة "كدبة كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لحدوتة "كدبة كبيرة" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، الإعلان الرسمي لها اليوم.

ونشر الفنان أحمد زاهر الإعلان، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق:"البرومو الرسمي لحدوتة كدبة كبيرة مسلسل ورا كل باب، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، مدير التصوير عمرو فاروق، إنتاج شركة سينرجي".

وأضاف :"أتمنى العمل يعجبكم ونستفيد منه كلنا بإذن الله".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.