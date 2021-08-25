غضب واجتماع عاجل لغرفة صناعة السينما بعد رفع رسوم التصوير في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعقد غرفة صناعة السينما اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار محافظة القاهرة الصادر بشأن رفع رسوم التصوير في الشوارع، بحضور مسعد فودة نقيب المهن السينمائية وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من الأعضاء وصناع السينما.

وأثار القرار غضب صناع الفن، وعبرعددًا كبيرًا منهم عن الاعتراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب المنتج جمال العدل عن دهشته من القرار الصادر من محافظ القاهرة برفع رسوم التصوير في الشوارع، ووصفه بـ الغير مبرر.

جمال العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على القرار وقال :"المفارقة تكمن في أن موعد الكشف عن القرار جاء بعد ساعات من المداخلة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسعدنا جميعا بالتأكيد على دعمه للفن وصناعه لتقديم أعمال جيدة وهادفة، وما حدث من محافظة القاهرة بقرارها رفع رسوم التصوير وفي هذا التوقيت غير مبرر".

وأضاف :"القرار متعسف وغير مدروس، وخارج المنطق، في هذا التوقيت تحديدا".

محافظة القاهرة كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن صدور قرارا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وتضمن القرار فرض رسوما قدرها ١٥ ألف جنيه رسوما على التصوير في الساعة الواحدة، و١٠٠ ألف جنيه في اليوم الواحد.