كريستيانو رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:09 مساءً - غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدريبات فريقه يوفنتوس مبكرا، إثر تعرضه لإصابة في ذارعه اليمنى.

ونشر روميو أغريستي، الصحفي بشبكة ”غول“، فيديو عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الأربعاء، يظهر رونالدو وهو يخرج برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي إلى غرفة خلع الملابس، في انتظار إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن رونالدو لم يكمل التدريبات بعدما عانى من إصابة في ذراعه اليمنى.

وأضاف أن النجم البرتغالي دخل في احتكاك مع زميله البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لليوفي، خلال التدريبات، ما تسبب في إصابة رونالدو في ذراعه.

وتابع الموقع أن كريستيانو بدا عليه الشعور بالألم، فيما تدخل الطاقم الطبي للنادي لإسعافه على الفور، حيث ظل على أرض الملعب لبضع دقائق، قبل أن يخرج من الميدان ولم يعد إليه مجددًا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن مدى قوة إصابة رونالدو، وهل ستؤثر على تواجده مع الفريق في المباريات المقبلة أو لا.

ويواجه يوفنتوس نظيره إمبولي يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس افتتح مبارياته بالتعادل مع أودينيزي (2-2)، وهي المباراة التي شهدت بدايتها تواجد رونالدو على دكة البدلاء، في موقف أثار العديد من التساؤلات والتكهنات بشأن قرب رحيله عن الفريق، في الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ 36 عامًا، مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، لكن معظم التقارير تؤكد رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يتفاوض للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان قد يبيع كيليان مبابي لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه لا يهتم بضم كريستيانو رونالدو.

وأضاف التقرير، أن مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي يجري محادثات مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب.

وأوضح التقرير، أن المفاوضات بين مينديز وإدارة مانشستر سيتي جارية بالفعل، لكن قرب انتهاء فترة الانتقالات، يجعل الأمور صعبة نسبيّا.

وكانت تقارير أشارت إلى أن رونالدو تحدث مع مواطنيه برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو، لاعبي مانشستر سيتي، من أجل التعرف على الأجواء في ملعب الاتحاد.