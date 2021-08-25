شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل الخطوبة الرسمى .. نور عمرو دياب تتعلم رياضة "البوكس".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو نور ابنة الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وجدت ان التمارين الرياضية العادية غير مرضية لها، فقررت التدريب علي رياضة "البوكس"، وذلك قبل اسابيع قليلة من حفل خطوتها التي أعلنت عنها مؤخرا.



نور عمرو دياب تتعلم البوكس



نور عمرو دياب في الجيم



نور عمرو دياب

ونور عمرو دياب تسير علي جدول رياضي صارم تكشف عن تفاصله طوال الوقت لمتابعها، حيث تنشر كل أسبوع تفاصيل ما مارسته في صالة الجيم، وتشير للتغيرات التي حدثت لها خلال فترة التمارين التي خاضتها برفقة مدربها الخاص، وهذا الاسبوع يعتبر الاسبوع السادس في برنامج ابنة الهضبة الرياضي، لذلك قررت ان تتعلم فيه رياضة جديدة تساعدها في البرنامج الرياضي الصارم الذي تماسه وهي رياضة " الملاكمة" او boxing، حيث ظهرت نور في الفيديو عن الاسبوع السادس لتمارينها الرياضية وهي تتعلم مبادئ الـ boxing، وخلال الفيديو تظهر نور مدي براعتها في ممارسة الملاكمة، كما تستكمل تمارين رفع الأثقال.

وكانت قد كشفت نورعن فيديو يكشف تحدي التمارين الرياضية الشاقة علي يد مدربها الخاص، وعرضت نور بشكل سريع جميع الجلسات التي قامت بها خلال الأسبوع الـ 5 في الجيم للحصول علي أفضل نتيجة وتحول بشكل واضح.

وعلقت نور علي الفيديو بـ " رحلتي مع اللياقة البدنية الأسبوع الخامس، مدربي جعلني في حالة جيدة في غضون 6 أشهر".

وكانت قد أعلنت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، خطوبتها من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

نور دياب

نور عمرو دياب وخطيبها

لكن نور كشفت عن هوية خطيبها بشكل غير مباشر حيث أعادت نشر ستوري له، كان ناشر صوتها ومعلق عليها بـ " احبك للأبد "، لترد عليه نور بـ " احبك للأبد..شكرا لك" .

خطيب نور عمرو دياب يعبر لها عن حبه

نور عمرو دياب تبادل خطيبها الحب

وخطيب نور عمرو دياب يتابع شقيقاتها كنزي وجنا ووالدتها شيرين رضا علي الانستجرام، وهو شاب يدعي كيران بريطاني من أصول أفريقية، ويعمل مدرب لياقة بدنية وملاكمة.

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

وأعلنت نور ايضا أنها فى طريقها لزيارة أبرز البرندات العالمية فى الملابس لتجهيز نفسها لحفل الخطوبة، كما أنها ستنتقل إلى جنوب لندن للعيش بالقرب من خطيبها.

وأضافت خلال البث المباشر أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.