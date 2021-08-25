شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مسرحية " الشاهد " على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرمن مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى ، يعرض اليوم الأربعاء العرض المسرحى المصرى " الشاهد " على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة مساءً ، العرض بطولة أحمد عسكر ، أحمد عامر ، إيهاب جابر ، ديكور دنيا عزيز ، فيديو مابنج محمد المأمونى ، إضاءه أحمد طارق ، موسيقي سيمو صيام ، مخرج مساعد نادر محسن ، مخرج منفذ أكرم نجيب ، تأليف وإخراج إيهاب جابر .

وتقام فعاليات الدورة الحادية عشرة في أغسطس الحالي في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أ. صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة أ. محمد سعد.



الشاهد

جدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أشرف زكي، ويقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.