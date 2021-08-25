مدرسة الروابي للبنات.. مسلسل شبابي يكافح التنمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت شبكة "نتفليكس" عرض المسلسل الأردني الجديد "مدرسة الروابي للبنات".

وأثار المسلسل الشبابي الدرامي محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين ناقد للعمل وبين متحمس لمتابعة أحداثه.

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

و"مدرسة الروابي للبنات" يأتي من تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

وتدور أحداثه حول قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات ويخططن معاً للانتقام المثالي والرد على المتنمرين.

ويلعب بطولة المسلسل كل من ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى، بالاشتراك مع الفنانتين القديرتين نادرة عمران وريم سعادة.

ويسلط المسلسل الأردني الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية، لذا يعرض المسلسل مترجماً إلى ٣٢ لغة في ١٩٠ بلدا، وسيكون متوفراً أيضاً بالوصفين الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والنصي لضعاف السمع.



