صور.. توم كروز "يهبط من السماء" بحديقة عائلة بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتوقع عائلة بريطانية أن تؤدي موافقتها على هبوط مروحية اضطراريا في حديقة منزلها إلى مقابلة واحد من أبرز نجوم هوليوود.

وأُبلغت أليسون ويب، التي تعيش مع عائلتها بمنطقة وركشير، أن شخصا مهما، لم يُذكر اسمه، بحاجة لمكان للهبوط بطائرة مروحية لأن المطار القريب مغلق.





واتضح أن هذا الشخص هو الممثل الأمريكي الشهير توم كروز الموجود حاليا في المملكة المتحدة لتصوير أحدث أفلام سلسلة "مهمة مستحيلة".

والتقط كروز بعض الصور مع أفراد العائلة، كما منح أطفال ويب وأطفال شريكها جولة بالطائرة.





وقالت صاحبة المنزل أليسون ويب إنها سُئلت عما إذا كان يمكن استخدام حقلها للهبوط من قبل "شخصية مهمة تأخرت"، مؤكدة أنها وافقت على الأمر دون الالتفات لهوية الشخصية.

وأضافت: "اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يرى الأطفال المروحية تهبط في الحديقة"، وفقا لشبكة bbc.





وتابعت :"ولكن عندما وصل توم كروز تفاجئنا جميعا وكان الأمر رائعا للغاية"، مؤكدة: "ذهب مباشرة إلى الأطفال للدردشة، ثم جاء وقدم لنا الشكر.. ثم قال إذا كان الأطفال يرغبون في الصعود على متن المروحية، متابعة :"لقد كان يومًا رائعًا. لقد كان سرياليًا، وما زلت لا أصدق الآن أنه حدث".



