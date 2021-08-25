شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تكشف حقيقة التحقيق معها بنقابة الممثلين بعدصورتها المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة سمية الخشاب علي أنباء التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية، بعد الجدل على صورتها تزامنا مع عقد قران الفنان أحمد سعد، منذ عدة أيام، ونفت في بيان لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، الشائعات بهذا الشأن.

وكتبت سمية الخشاب :"بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابه، برجاء من الساده الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونيه توخي الدقه والحذر من الاخبار المفبركة والاكاذيب التي يصدرها حزب اعداء النجاح واللجان الالكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/اشرف زكي ".



سمية الخشاب

وكانت سمية الخشاب قد علقت على الشائعات المنسوبة إليها وأن الصورة التي نشرتها سابقًا تقصد بها أحمد سعد، حيث كتبت على تويتر:"يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم".

وكانت سمية الخشاب قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.

وقالت سمية الخشاب:" إنه فى الفترة المقبلة هناك العديد من المفاجآت التي تعمل عليها في مجال الغناء، موضحة أنها سعيدة بنجاح أغنية أوعدك وما حققته من نسب مشاهدة حقيقية".