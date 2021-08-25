شكرا لقرائتكم خبر عن أختي و بنتى و نور عينى .. حسن الرداد يهنئ شقيقته بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه نيبال الرداد، ونشر صورة لهما معا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وقام بتفعيلها كصورة للبروفايل الخاص به.

وعلق حسن الرداد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع فيس بوك:" أختي وبنتى ونورعينى، كل سنه و انتى طيبة وعقبال مليون سنه كلهم سعادة و صحة و أيام جميلة يا حبيبتى، ربنا يخليكى لى ويحقق لك كل اللى بتتمنيه".



حسن الرداد

وحصلت الصورة على الكثير من الاعجابات والكثير من التعليقات، التي هنأتهم بعيد ميلادها متمنين لها الصحة والسعادة ودوام المودة بينهما.



حسن لرداد وشقيقته

في سياق اخر، كان قد تداول رواد موقع يوتيوب وصية بكلمات مؤثرة من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز لزوج ابنتها إيمى النجم حسن الرداد، حيث قالت خلال استضافتها فى لقاء تليفزيونى قديم بإحدى الفضائيات "حسن مش محتاج توصية لأن حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس أوى وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها واحنا كمان بنحبهم".

وتابعت "دايما دعوتى ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدى سرهم ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام.. أنا بعامل حسن من قلبي وبحب.. لأن أولا اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمى فى مسلسل ابن الأرندلى من 2009 وبيبقى قلبى عليه وهو بيشتغل.. هو وإيمي عندهم كيميا في الفن .. هو فنان وجميل وموهوب سونسون حبيبي".

ورد حسن قائلا :"عمري ما حسيت أنها حماة هى أم.. عمري ما شفت منها غير كل حاجة طيبة ودايما لو في حاجة بينى وبين إيمي هي على طول بتيجى معايا وبشوف إنه رزق غير إن ربنا يرزقك بزوجة كويسة يرزقك إن أهلها يبقوا كويسين".