شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم وابنتها في جلسة تصوير جديدة بالأسود .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الفنانة مي سليم علي إجراء جلسات تصوير برفقة ابنتها الصغيرة "لي لي"، حيث ظهرت مي برفقتها في أكثرمن جلسة بشكل مختلف، ويبدو أن مي تلجأ لتلك الجلسات لتوثيق اللحظات بينها وبين ابنتها، كما تحاول دائما أن يوجد تناسق في ملابسهما أثناء جلسة التصوير.



مي سليم وابنتها في جلسة تصوير جديدة (1)



مي سليم وابنتها في جلسة تصوير جديدة (2)



مي سليم وابنتها في جلسة تصوير جديدة (3)

وكشفت مي سليم عن جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها هي وابنتها بفستانين من اللون الاسود، وأشارت مي وابنتها لي لي في الصور بأيدهما شكل القلب، وفي صور اخري أظهرت مدي التقارب بينهما ليس كأم وابنتها ولكن كأصدقاء.

تنتظر الفنانة مى سليم طرح فيلم "200 جنيه" في السينمات اليوم 25 أغسطس الحالي، والتي تقدم فيه دور مفاجأة لجمهورها وتراهن عليه خلال مشوارها الفني وتظهر من خلاله بلوك جديد كما أكدت في تصريحات لـ"الخليج 365" .

وأضافت سيناريو الفيلم مكتوب بشكل جيد ويضم عددًا من النجوم ويعد من أهم الأفلام التي تعرض هذا العام نظرًا لوجود مخرج كبير بحجم محمد أمين الذى يتميز برؤية إخراجية كبيرة .

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أعمال مى سليم فى السينما، فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه فى عام 2019، من بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى، محمد ثروت أحمد صيام، حمدى الوزي، تأليف شريف عادل وإخراج محمد على، وتدور الأحداث حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام.

وكانت مى سليم قد ظهرت كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام .