شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل مع أسرته بنجاح حفل الإسكندرية:فرحةكبيرة وصوت مزيكا فى قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم على الحجار بنجاح حفله الأخير على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، مع أبنائه وزوجته، ونشر صورة تجمعه بهم عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، للتعبير عن سعادته بعد النجاح الكبير للحفل، مصحوبة بتعليق :"فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي ..مع ولادي ومراتي بعد فرحتنا بحفلة أوبرا سيد درويش في اسكندرية".



علي الحجار



علي الحجار واسرته

وقدم الحجار خلال الحفل بعض من أغانى التترات المسلسلات التى أشتهر بها، وأيضًا أغانى نعيش.. زي الهوي، الليل وآخره، مسألة مبدأ وخاصمته يازماني، ماتمنعوش الصادقين، الزين والزينة، مبسوطين، شمعة ودمعة، أنا كنت عيدك، رمي رمشه، وأسيبك ليه، اللي اشتري، تعالي ياهوي، أعذريني، بوابة الحلواني، يقام الحفل وفقًا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دار الأوبرا المصرية بكل مسارحها لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

يذكر أن الفنان على الحجار قد طرح أغنية " اشتقنالك " فى شهر رمضان الماضى من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار ، وتقول كلمات الاغنية "اشتقنالك اشتقنالك اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك .

وكان الفنان على الحجار قد أحيا حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما انت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، واسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.