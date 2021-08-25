شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم برلنتي عبد الحميد .. ممثلة الإغراء فى ستينيات القرن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صاحبة إطلالة مميزة وصوت رنان وضحكة تستطيع تميزها من وسط المئات هى نفسية عبد الحميد حواس التى عرفت ببرلنتى عبد الحميد ، والتى تعد أشهر ممثلة إغراء مصرية فى فترة الستينات والسبعينات ، حتى أنها نافست هند رستم حينذاك على هذا اللقب ، ولدت برلنتى فى السيدة زينب ودرست التطريز ولكنها كانت تحب الكتابة منذ صغرها فألتحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم النقد وبعدما اجتازت فيه عدد من السنوات رأى فيها الراحل زكى طليمات ممثلة موهبة فحاول إقناعها بأن تلتحق بقسم التمثيل وبالفعل سرعان مالتحقت به وتخرجت منه .

بعدما تخرجت برلنتى من قسم التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية قدمت أول مسرحية لها وهى " الصعلوك " ورأها حينها بيبر زريانللى والذى كان سببا فى أول ظهور سينمائى لها فى فيلم " شم النسيم " ولكن تعتبر الإنطلاقة الحقيقية لها والتى توالت أعمالها الفنية بعدها فيلم " ريا وسكينة " مع المخرج صلاح أبو سيف .

لعل ملامحها الجريئة وشكلها الجذاب الجميل هم من دفعوا المخرجين لحصرها فى أدوار الإغراء ، ويقال أنها قد منعت هند رستم من الوصول للعالمية وذلك عندما كان يرسل لها المخرج العالمى هتشكوك برقيات ويطلب منها المقابلة من أجل فيلم قد رشحها لبطولته ولكن تلك البرقيات لم تصل لهند رستم بسبب برلنتى التى كانت زوجة المشير عبد الحكيم عامر حينذاك ودائما كان الرد على البرقيات بأن هند رستم ليست موجوده فى العنوان .

بعد زواجها من المشير عبد الحكيم عامر أعتزلت التمثيل والفن ، ولكنها لم تنسي موهبتها الأساسية التى تناستها بسبب التمثيل وهى الكتابة ، فقد أصدرت كتابين تحكى فيهم عن حياتها مع المشير عبد الحكيم عامر وتفاصيل ومواقف مرت بها ، وتوفت برلنتي عام ٢٠١٠ أثر سكتة دماغية ، تاركة وراءها الكثير من الأعمال الفنية وكذلك الحكايات التى لازلنا نتحدث عنها إلى الأن .