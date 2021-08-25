شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن مبادرة دعم قضايا الوعي: تعكس رؤية الرئيس بأهمية الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد لليوم السابع تعليقا علي مبادرة دعم الرئيس لقضايا الوعي في الدراما والسينما وانتاجها من قبل الدولة، إنها أول الداعمين لهذه المبادرة وعلي استعداد تام للمشاركة في أي عمل من إنتاج الدولة يساهم في تشكيل الوعي لدي الأجيال الجديدة وكلنا معاه، خاصة في ظل الحروب التي تحاك ضد مصر، ويحبطها الرئيس السيسي بوعيه وتقديره الصحيح للأمور.

وأشارت نبيلة عبيد إلى إنها مبادرة عظيمة وتدل علي الوعي بأهمية الفن والدراما وتأثيرها لدي الجمهور وخصوصا الشباب أمل مصر.

يأتي ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للكاتب والسناريست الكبير عبد الرحيم كمال، على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، حيث قال الرئيس إن قضيتنا فى مصر قضية الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفنى.

وأضاف فى حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال: "عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك، وأنا أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدين".

واختتم الرئيس السيسى: "هناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبناءنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم".