شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده الـ42.. ويعلق: اللهم اكتب لى فرحة تغير مجرى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي اليوم 25 أغسطس بعيد ميلاده الـ 42، وبصورة ظهر فيها مقبل علي الحياة استقبل الجسمي العام الجديد حيث نشر صورة يفتح فيها زراعية للعام الجديد من خلال الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "اللهم إني أستودعك عامًا مضى من عمري بحلوه ومرّه.. ذكرياته وأجمل لحظاته.. ‏فاغفر لي ما أخطأت فيه.. واكتب لي في عامي الجديد فرحةً تغيّر مجرى حياتي يارب".



حسين الجسمي يجتفل بعيد ميلاده



حسين الجسمي

احتفل النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وأعاد الجسمى، نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض".

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبي دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.