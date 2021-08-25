تصل إلى 2500 جنيه.. تفاصيل وسعر تذاكر حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي ‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتقدم أشهر أغانيها بالحفل المقام غدا 26 أغسطس الحالي، في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر.

وأكد مصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، :"من المقرر فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد".

وأضاف المصدر:"الحفل يضم مفاجأت عديدة تقدمها الفنانة هيفاء وهبي، ومنها مشاركة الفنان أكرم حسني معها في تقديم أغنية "لو كنت"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 27 مليون بعد طرحها في يونيو الماضي".

هيفاء كانت قد تصدرت تريند موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعد نشرها مجموعة صور جريئة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل، وأيضا مع انتشارهاشتاج بعنوان "اعتزال هيفاء وهبي" عبر موقع "تويتر".