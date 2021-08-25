محمد هنيدي يحتفل بتتويج نادي الزمالك على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد هنيدي على طريقته الكوميدية بفوز نادي الزماك على الإنتاج الحربي خلال المباراة التي أقيمت أمس في الجولة الـ33 من بطولة الدوري العام.

ونشر "هنيدي"، صورة له من مرحلة الطفولة معدلة ببرامج الفوتوشوب ظهر فيها مرتديًا "تي شيرت" نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع" تويتر"، علق :"الحمد الله الضحكة رجعت تاني ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة، مبروك أبطال الدوري".

ومن ناحية أخرى يُعرض لمحمد هنيدي في السينمات حاليًا فيلم "الإنس والنمس "، بطولة كل من صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.