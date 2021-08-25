أول تعليق من محمد محمود عبد العزيز بعد تداول مقطع فيديو رومانسي مع خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز مقطع فيديو من حفل عيد ميلاده الذي فاجئ فيه خطيبته أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول تعليق لمحمد، قال :" خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأي حاجه بس هي كانت عايزه تفرحني بأي طريقه وجمعتلي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد و واحدة واحدة، بجد مش عارف اقولكم، ولا أشرحلكم وجودكم فرحني إزاي و والله ما كنت عايزكم تروحوا".

وأضاف:" المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس ٌقرب إلى اليقين إنها بتحضر لحاجه وقررت جوايا إن لو طلع إحساسي صح أنا كمان لازم أعملها مفاجئة، وفي نفس اليوم، وده كان ردي على المفاجأة".

ومن ناحية أخرى شارك محمد محمود عبد العزيز في مسلسل "الاختيار2"، رمضان الماضي، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.