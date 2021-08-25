"مش عملية تجميل أقسم بالله".. أول تعليق لمنة فضالي عقب خضوعها لجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة فضالي عن خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتبت منة منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل اقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول".

وأضافت: "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا على راسي ألف شكر".

ونشرت منة صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، أمس.

وعلقت منة على الصورة: "عملية خفيفة ادعولي".

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: "أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، وملك زاهر"، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.