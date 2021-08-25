محمد محمود عبدالعزيز يعلن خطبته أثناء الاحتفال بعيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الملحن محمود "الخيامي"، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أوضح تقديم محمد محمود عبدالعزيز، "دبلة الخطوبة" لخطيبته سارة وسط احتفالات عيد ميلاده.

وعلق محمود الخيامي على الفيديو: "أخويا وحبيبي وعشرة عمري ربنا يسعدك ويبارك لك في سارة ويبارك لها فيك يا حبيب أخوك ويرحم اللي رباك، ربنا يسعدك يا حبيبي، فرحان لك أوي".

ومن ناحية أخرى شارك محمد محمود عبدالعزيز في مسلسل "الاختيار2"، رمضان الماضي، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، وشارك في بطولته: "كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبواليزيد، أحمد سعيد عبدالغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف".

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A post shared by Mahmoud El Khayami محمود خيامي (@khayametto)