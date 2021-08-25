كارين رزق الله لجمهور ميشال عون: “اعفوني من وساختكن”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

غرّدت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عبر “تويتر” متوجهة إلى جمهور رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقالت: “يا جمهور ميشال عون”، بترجاكن وجعني اصبعي قد ما عم بعمل بلوكات وللصراحة مش عم بقدر اعمل بلوك للكل! يا جماعة يللي ما بيعجبو شو بقول يعمللي انفولو ويفك عن سما ربي ويعيفني من وساختو وقلة اخلاقو! منيح او بعيد؟”.

في سياق آخر، اتهمت كارين رزق الله السلطة بالهاء الناس عن انفجاري مرفأ بيروت وعكار.

وكتبت عبر موقع “تويتر”: “عم يلهوا الشارع بشوية مداهمات عارفين مواقعها من سنين! ساعة مازوت ساعة بنزين وساعة ادوية او حليب! فكرن هيك بنفسوا الشارع من الاحتقان وبنسوهن جريمة عكار والمرفأ! وين صارو هالتحقيقات؟”.