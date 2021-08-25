راغب علامة: لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 39 دقيقة

يتابع الفنان راغب علامة عن كثب تطور الأوضاع في لبنان، ولا يفوت فرصة إلّا ويوجه فيها الإنتقادات للسلطة الحاكمة في لبنان.

وغرّد أخيراً معتبراً أنّ لا حكومة قريبة في لبنان، وكتب: ”يتم الهاء الناس يوميًا في ما يتعلق بولادة الحكومة. لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية وكل شيءٍ عم يحكوه ويسربوه ما هو الا لذر الرماد في العيون“.

في المقابل، أفاد موقع “إي تي بالعربي” عن حصول الفنان راغب علامة على جنسية الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر راغب علامة من أوائل الفنانين العرب الذين نالوا “الإقامة الذهبية” في إمارة دبي الخليجية.

وتعليقا على هذا، قال في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.