للمرة الأولى.. منى زكي تكشف كواليس مشهدها الشهير مع السقا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة المصرية، منى زكي، لأول مرة كواليس عن مشهدها الشهير مع نظيرها أحمد السقا في فيلم “أفريكانو”.

وقالت منى زكي، في ختام الجزء الثاني من لقائها مع برنامج “صاحبة السعادة”، إن “الفنان أحمد السقا تعب أعصابها في هذا المشهد وفي كل مشاهد الفيلم”، مؤكدة أنها اعتادت أجواء التصوير بسبب زياراتها المتكررة لجنوب أفريقيا في زيارات لإحدى صديقاتها.

كما أكدت سعادتها بالتمثيل مرة أخرى أمام الفنان محمد هنيدي، بعد سنوات من لقائهما في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وقالت: “سعيدة قوي، هنيدي كيوت، أكوت راجل في العالم، مش معقول سكر. الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر ويسر، ومعانا طبعا سعدني، وتارا عماد، ولبلبة، وناس جامدة جدا مبسوطة إني في وسطهم”.