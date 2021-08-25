شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لبليغ حمدي يتحدث عن محمد فوزى:ملحن مجدد احتضنى وقدمنى لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت أم كلثوم، تسعى أن يلحن لها محمد فوزى وطلبت أكثر من مرة أن يقدم لها لحن من ألحانه ولكن لم يتحقق ذلك، كما عرف بليغ حمدى على أم كلثوم وكان سببا في أول عمل يجمع بين بليغ وأم كلثوم في "حب إيه".

وفى فيديو نادر لبليغ حمدى، قال:" محمد فوزى مدرسة من مدارس التلحين ومحمد فوزى بالنسبة ليا الأخ واحتضنى وهو اللى قدمنى لكل الناس اللى بتغنى وهو اللى قدمنى لأم كلثوم ومحمد فوزى الملحن الوحيد اللى تمنت أم كلثوم أن تغني له بشغف وطلبته أكثر من مرة، وفي الوقت الذي كان يجب أن يلتقي معها في لحن سمع مني حب إيه، وقدمني لها وغنتها بالفعل ولم يلحن لها"

كان فوزى يملك الذكاء اللازم الذى جعله يعيش متحديا كل شىء حتى الموت، لذا كانت مجموعة أغانيه للأطفال التى نرددها حتى الآن بوابة أبدية لبقاء اسمه ما بقيت الموسيقى، وأفلامه خفيفة الظل التى قدمها مع كل جميلات السينما فى الزمن الجميل، كانت هذه الأفلام تمتاز بحب الحياة والرغبة فى صنع السعادة.