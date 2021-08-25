شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى.. 3 أغانى وحفلتين دفعته لاحتلال الترند 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المطرب محمد حماقى انتعاشة فنية كبيرة، وذلك من خلال طرح 3 أغانى من ألبومه المنتظر الجديد "يا فاتنى"، الذى يشوق حماقى من خلاله متابعيه من خلال طرح الأغانى بشكل أسبوعى من خلال قناته الخاصة على يوتيوب.

وكان قد بدأ محمد حماقى فى طرح الأغانى من ألبومه الجديد بداية من يوم 5 أغسطس الجارى، وهى أغنية "زيها مين"، التى حققت مشاهدات وصلت إلى 14 مليون مشاهدة.

وثانى أغنية طرحها محمد حماقى من خلال قناته الرسمية على يوتيوب فكانت، "لو هتسيب"، التى طرحت يوم 12 أغسطس الجارى، وتقترب من تحقيق 9 ملايين مشاهدة.

أما عن ثالث وآخر أغنية كشف عنها محمد حماقى من ألبومه الجديد المنتظر فكانت "تك"، التى طرحت يوم 19 أغسطس، وحققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وبالإضافة إلى طرح الأغانى المختلفة من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب، يقوم المطرب محمد حماقى بـ إحياء حفل غنائى نهارى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس بأحد الشواطئ الخاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والحفل من تنظيم وليد منصور، وهذا بالإضافة إلى حفله الغنائى الجماهيرى المرتقب بالساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل أيضا، وهو ما جعل حماقي ترند لمدة 10 أيام علي اليوتيوب.