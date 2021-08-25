شكرا لقرائتكم خبر عن "لازقة خفاش" لـ روبي تحصد أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت أغنية "لازقة خفاش" للنجمة روبي حوالي 102 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، وروجت للأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" ‎ادخلو دلوقتي اسمعو اغنية #لازقه_خفاش كاملة علي قناتي علي اليوتيوب".

وتقول كلمات الاغنية

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعده بطفش العرسان واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الاسامى كمان

اديك قلبت الضحكه عياط بدل ما اقول بلوا الشربات قاعده بلقم القهوة

جاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

ياعينى عليا عايشة ولاهية وانتى الامرة و انتى الناهية

بقي تقابلنى بالفين مرحب وتودعنى بستين داهية

يا بير غويط يا سهن يا خن

انا كابسه قهرتي كابسة بن

لا عارفه اشكى ولا استهوي

من ناحية أخري الفنانة روبي تشارك في حفل الكينج محمد منير، ضمن حفلات موسم الصيف، المقرر أن تقام يوم غدا الخميس بالساحل الشمالى .

ويعرض لروبي حاليا علي أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.