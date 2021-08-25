شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة فى تغريدة جديدة: لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرالمغني والنجم اللبنانى راغب علامة، في تعليقه على الأحداث السياسية فى لبنان ، مشيرا إلى أنه يتم الهاء الناس يوميًا في ما يتعلق بولادة الحكومة، واكد انه يجب عدم إقامة حكومة في لبنان الا قبل تسوية دولية.



راغب علامة

وعبر راغب علامة عن رأية من خلال تغريدة علي تويتر قائلا " يتم الهاء الناس يوميًا في ما يتعلق بولادة الحكومة. لا حكومة في لبنان قبل تسوية دولية وكل شيءٍ عم يحكوه ويسربوه ما هو الا لذر الرماد في العيون

وكان قد هاجم راغب علامة، السياسيين اللبنانيين، مشيرا إلى أنه لديه معلومات بوجود مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة فى خزانات تابعة لهم، قائلا: "يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة إنتخابية".

وقال راغب علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لدي معلومات مؤكدة أنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين، ألاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة انتخابية، لعبتكم مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله".

تدوينه راغب علامة

يأتي هذا فيما تستمر الاحتجاجات فى بعض المناطق بلبنان اعتراضا على أزمة الوقود، حيث قطع محتجون الطرقات فى بعض المناطق، من بينها الطريق الرئيسى نحو مدينة صور عند مفترق بلدة العباسية والجيش يحاول فتحها كما تم قطع ساحة النور فى طرابلس بالكامل. وفق موقع لبنان 24.

وأيضا قطع المحتجون الطريق عند مزلة المشروع القبة، وطريق الدامور وطريق القبة ـ الضنية.