شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي وزوجته فى صور رومانسية بمالديف..وأحمد فهمي:أنتو فى جنينة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم فهمي جمهوره بصور جديدة له مع زوجته دانيا البناوي خلال قضاء أجازتهما الصيفية فى جزر المالديف، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أحلي أيام المالديف"، كما نشرت دانيا صورة أخري، معلقة عليها :"معًا هو المكان المفضل لدي"، أما الفنان أحمد فهمي علق علي الصور ساخرا :"انتوا فى جنينة الاورمان".



كريم فهمي

من ناحية يحضر الفنان كريم فهمي لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى يعرض في السينمات حاليا ، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق العمل نجم كوميدى كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "ديدو" بجانب كريم فهمى كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

واستأنف مؤخرا الفنان كريم فهمى تصوير فيلمه "جارة القمر"، ويجسد به ضمن أحداثه دور روائى مثقف، وتنشأ بينه وبين ياسمين رئيس قصة حب خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، والفيلم إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمى ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد مالك.