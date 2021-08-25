الفنانة المصرية الفنانة منة فضالي تخضع لعملية جراحية.. وتطلب الدعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعلنت الفنانة المصرية، منة فضالي، خضوعها لعملية جراحية مفاجئة، رغم انشغالها خلال الأيام الماضية ببدء تصوير فيلم "في القلب"، الذي تشارك ببطولته إلى جانب كوكبة من النجوم.



ونشرت فضالي، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة لمعصم يدها وبه ورقة عليها اسمها بالكامل، وظهر بالصورة أنها ترقد على سرير المستشفى، وترتدي الملابس الخاصة بالعمليات.

وعلقت الفنانة المصرية الشابة على الصورة، قائلة: "عملية خفيفة دعواتكم"، دون أن تكشف عن نوع، أو تفاصيل العملية.

وأثارت الصورة قلق متابعي فضالي، الذين تعجبوا من تعبها المفاجئ، رغم نشرها عدة صور لها، بالأيام الماضية، خلال تصوير فيلمَيْ "ميني بار"، و"في القلب"، إلى جانب حرصها على زيارة زميلها الفنان نضال الشافعي في المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة