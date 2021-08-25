فيديو – منى زكي تخلصت من صور زفافها لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة منى زكي ضيفة على الجزء الثاني من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس وتحدثت بصراحة عن ذكرياتها وكواليس حياتها العاطفية والفنية.

وخلال اللقاء، كشفت الفنانة المصرية أنها تخلصت من صور زفافها على النجم أحمد حلمي بعد مرور عدة سنوات من زواجهما لأنها لم تكن تعجبها.

وأوضحت منى أنها كانت منشغلة بتصوير فيلم “مافيا” قبل زفافها وكانت تشعر بالإجهاد الشديد ولم يعجبها شكل شعرها ولا المكياج الخص بها، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في صور زفافها لذا أرادت أن تتخلص منها.

وأشارت إلى أنها كانت تقضي شهر العسل بينما كانت منشغلة بتصوير “مافيا”، لذا عاهدت زوجها أن يعيدا صور زفافهما بعد مرور 20 عاما، لافتة إلى أنها كادت أن تقترب من هذه المدة، عكس زميلاتها من نفس الجيل.

وعن دورها في فيلم “عن العشق والهوى”، أكدت أنه كان مخصصا للفنانة أنغام، لكنها كانت حامل في تلك الفترة، فاعتذرت عن العمل.